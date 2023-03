BNL BNP Paribas e MIA Fair insieme per l’arte fotografica

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -è orgogliosa di sostenere come, per il dodicesimo anno consecutivo,, la fiera internazionale dedicata allae all’. L’evento, il più prestigioso in Italia interamente dedicato all’immagine fotografica, è divenuto negli anni uno degli appuntamenti più attesi da collezionisti e appassionati; vede la partecipazione di oltre 300 artisti, affermati ed emergenti, provenienti da tutto il mondo ed è in programma adal 23 al 26 marzo, presso il Superstudio Maxi.La Banca crede che la fotografia sia uno tra i linguaggi espressivi più trasversali e rappresentativi del sistema dell’arte contemporanea, capace di raccontare la realtà in tutte i suoi diversi aspetti. Da molti anni promuove il “”, un riconoscimento concreto, attribuito al miglior artista scelto tra quelli che esporranno i propri lavori tramite le gallerie d’arte. Lavincitrice sarà acquisita da BNL BNP Paribas e l’artista entrerà a far parte della collezione della Banca, che negli anni si è arricchita anche delle opere premiate nelle precedenti edizioni e che ad oggi conta oltre 5.000 lavori.BNL BNP Paribas crede fortemente nell’importanza di investire in cultura in un’ottica di sviluppo sociale sostenibile, per questo, come novità di questa edizione, nellasaranno organizzati una serie di incontri chiamati «portraits» dove mettere in luce l’impegno di 4 realtà che condividono questa visione. Gliselezionati come rappresentativi di diverse forme di supporto alla cultura sono: Diva Moriani per Dynamo Camp, Michele Gaudenzi per TernaCult, Giovanna Caruso Fendi per FOROF, Davide De Blasio e Rosalba Impronta per Made in Cloister. Gli incontri si svolgeranno come brevi interviste, durante le quali gli ospiti racconteranno attraverso 10 fotografie i loro progetti legati al Non-profit, alla CSR, al mecenatismo.Lo scorso anno la Banca ha scelto di conferire ex aequo il premio alle opere “” (2021) di Simona Ghizzoni, presentata da MLB Gallery e a “” (2022) di Antonio Biasiucci, presentata dalla Galleria Farsetti Arte. Anche quest’anno si vuole valorizzare la partnership con, attraverso il progetto educational in collaborazione con il Master of Art tenuto dal Professor Nicola Zanella, uno dei giurati per il Premio BNL. Il progetto prevede che i migliori studenti del Master costruiscano un percorso che include le migliori gallerie presenti, per guidare clienti ed invitati dalla Banca in piccoli tour, in una visita alle opere giudicate "imperdibili".