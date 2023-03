Green bond, UE punta a "nuovo gold standard" per combattere greenwashing

(Teleborsa) - La Commissione europea ha "accolto con favore"raggiunto ieri tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta della Commissione relativa a un, in modo da combattere il greenwashing.Il regolamento, che è parte integrante del Green Deal europeo, stabilirà uno. L'European Green Bonds Standard (EUGBS) sarà quindi disponibile per le aziende e gli enti pubblici che desiderano raccogliere fondi sui mercati dei capitali per finanziare i propri investimenti green, rispettando al contempo severi requisiti di sostenibilità.In particolare, gli emittenti di EUGBS dovrebbero garantire che. "Ciò consentirà agli investitori di valutare, confrontare e fidarsi più facilmente della sostenibilità dei loro investimenti, riducendo così i rischi posti dal greenwashing" si legge in una nota."Sotto la guida dell'Europa e degli emittenti europei, ilper le aziende che devono finanziare investimenti rispettosi del clima su larga scala, come le energie rinnovabili, i trasporti puliti e gli edifici ad alta efficienza energetica", ha commentato Mairead McGuinness, Commissaria per i servizi finanziari dell'UE."Con l'European Green Bond Standard, stiamoa disposizione di quelle aziende che vogliono essere in prima linea nella transizione verso la sostenibilità", ha aggiunto.Secondo l'accordo raggiunto ieri sera, tutte le aziende che scelgono di utilizzare lo standard quando commercializzano un'obbligazione verde saranno "tenute asu come verranno utilizzati i proventi dell'obbligazione, ma sono anche obbligate a mostrare in che modo tali investimenti confluiscono nei piani di transizione dell'azienda nel suo insieme".