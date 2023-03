Piazza Affari in rosso. Bene Moncler, negative le utilities

Moncler

doValue

Valtecne

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

Stellantis

Pirelli

Saipem

DiaSorin

A2A

Hera

Recordati

Italmobiliare

Ferragamo

Salcef Group

Saras

doValue

Alerion Clean Power

Mfe B

Wiit

(Teleborsa) -, anche a causa della performance negativa di Wall Street,. Gli investitori si sono trovati a valutare una serie di dati macroeconomici contrastanti: i dati della scorsa notte hanno mostrato che l'attività manifatturiera cinese si è espansa al ritmo più veloce in più di un decennio, infondendo ottimismo, mentre l'inflazione tedesca ha sorprendentemente accelerato a febbraio, trainata dai servizi e dai costi alimentari, aumentano la pressione sulla BCE.Sul fronte della politica monetaria, il Governatore della Banca d'Italia, ha detto che non c'è dubbio che il tightening della politica monetaria dell'area euro debba continuare, ma allo stesso tempo rimarrà essenziale continuare a bilanciare il rischio di una ricalibrazione troppo graduale (doing too little) con quello di un eccessivo inasprimento (doing too much)., presidente della Bundesbank, ha invece affermato che l'aumento dei tassi annunciato per marzo non sarà l'ultimo e che anche in seguito potrebbero essere necessarie ulteriori significative variazioni dei tassi di interesse.A Piazza Affari spiccano idi, dopo i risultati del 2022 sopra le attese e la forte partenza delle vendite quest'anno, e idi, che soffre il fatto che Citigroup ha tagliato il prezzo obiettivo. Ribassi generalizzati per le, con i continui aumenti dei rendimenti dei Titoli di Stato.su Euronext Growth Milan (EGM) per, società valtellinese che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,87%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,71%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 76,82 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +178 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,46%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,59%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 29.738 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,31%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,41%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,67 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.527,9 milioni di euro, pari al 71,43%, rispetto ai precedenti 2,14 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,98 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,29%),(+3,03%),(+1,43%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,76%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,65%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,54%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,54%.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+2,28%),(+2,21%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,24%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,90%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,77%.scende del 2,42%.