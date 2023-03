Valtecne, debutto brillante su Euronext Growth Milan

Valtecne

(Teleborsa) -, società valtellinese che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali. Le azioni, che da oggi scambiano su Euronext Growth Milan (EGM), mostrano unpari a 5 euro per azione.Valtecne rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 194 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento ha raccolto 5,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione è del 17,35% e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 30,5 milioni di euro."Oggi poniamo una pietra miliare nella storia di Valtecne - ha commentato l'- L'approdo sul mercato Euronext Growth Milan segna l'inizio di una nuova avventura che ci consentirà di accelerare la nostra crescita . Le risorse raccolte saranno utilizzate principalmente per una crescita, attraverso operazioni di M&A di società target attive nella produzione di dispositivi medici che operano su clienti e segmenti non ancora presidiati, ee, andando a rafforzare la struttura operativa con l’acquisto di nuovi macchinari ad alta produttività e a potenziare l'attività commerciale".