Auto, lettera di intenti di Aramco per entrare nella nuova società powertrain Geely-Renault

Gruppo Renault

(Teleborsa) -ha firmato una lettera di intenti per diventare un potenziale azionista di minoranza in una nuova società di tecnologia di propulsione (PWT), che sarà costituita dae il. La nuova società sarà dedicata alle tecnologie di propulsione asi legge nella nota. L'investimento di Aramco sosterrebbe la crescita dell'azienda e contribuirebbe alla ricerca e allo sviluppo chiave attraverso nuovi carburanti sintetici e tecnologie a idrogeno di nuova generazione. Si prevede che Geely e Renault Group mantengano quote azionarie paritarie nella nuova entità indipendente., CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato che "questa partnership con Aramco eleverà la nostra società Powertrain con il Geely Group al livello successivo" perché l'ingresso di Aramco "porta sul tavolo ununico che aiuterà a sviluppare innovazioni rivoluzionarie nei settori deie dell'"., CEO di Geely Holding Group, ha aggiunto che "l'investimento proposto da Aramco rappresenta il riconoscimento da parte dei leader del settore globale delle prospettive di business future del Powertrain" e degli altri carburanti "a basse emissioni di carbonio come metanolo e idrogeno".Infine, Aramco Executive Vice President of Downstream, ha dichiarato: "Questa lettera di intenti rappresenta una nuova pietra miliare nel nostro costante impegno per le tecnologie di trasporto e presenta una piattaforma per supportare la ricerca e lo sviluppo di Aramco nell'innovazione dei motori".