Bankitalia, Eurocoin in calo con rialzi tassi e revisione al ribasso attività Germania

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio, l'è leggermente sceso a -0,05 dai 0,06 di gennaio.Lo annuncia l'istituto di Via Nazionale, spiegando che ladei "rialzi dei tassi d'interesse di mercato e della revisione al ribasso dell'attività in Germania" nel quarto trimestre.Eurocoin - sviluppato dalla Banca d'Italia -, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più erratiche. E' pubblicato mensilmente dalla Banca d'Italia e dal CEPR.