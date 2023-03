Covid, conclusa l'inchiesta della procura di Bergamo per epidemia colposa: Conte, Speranza e Fontana tra gli indagati

(Teleborsa) - La– a tre anni dall'inizio della pandemia di Covid che, tra febbraio e aprile 2020, ha colpito la Bergamasca con oltre 6 mila morti in più rispetto alla media dell'anno precedente – ha chiuso l'inchiesta per epidemia colposa con 19 indagati tra cui l'ex premier, l'ex ministro della Salute, il Governatore della Lombardiae l'ex assessore della sanità lombardo. A condurre leil procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota con i pm Silvia Marchina e Paolo Mandurino, sotto la super visione del Procuratore Antonio Chiappani.Tra i destinatari dei, che saranno notificati giovedì, e nei quali sono contestati a vario titolo i reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo, rifiuto di atti di ufficio e anche falso ci sono anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, il coordinatore dell'allora Comitato Scientifico, l'ex capo della protezione civilee tra i tecnici del ministero della salute l'ex dirigente. Riguardo invece a Conte e Speranza gli atti dovranno essere trasmessi al Tribunale dei Ministri.La procura si è avvalsa di una maxi consulenza di, microbiologo dell'Università di Padova e ora senatore del Pd. Gli accertamenti hanno riguardato tre livelli, uno strettamente locale, uno regionale e il terzo nazionale con le audizioni a Roma di Conte, Speranza i veri tecnici e anche l'ex ministro dell'InternoNel mirino degli inquirenti e degli investigatori dellasono finiti non solo i morti nelle Rsa dellae il caso dell'ospedale dichiuso e riaperto nel giro di poche ore, ma soprattutto la mancata istituzione di una zona rossa uguale a quella disposta nele i mancati aggiornamento del piano pandemico, fermo al 2006, e l'applicazione di quello esistente anche se datato e che comunque, stando agli elementi raccolti, avrebbe potuto contenere la trasmissione del Covid. Riguardo alle omissioni, come ha sottolineato Crisanti nella sua consulenza in base a un modello matematico, se fosse stata istituita la zona rossa in Val Seriana, al 27 febbraio i morti sarebbero stati 4.148 in meno e al 3 marzo 2.659 in meno.