Hera, soci indicano manager interno Cristian Fabbri come nuovo presidente

Hera

(Teleborsa) - Ildi, multiservizi quotata su Euronext Milan, haalla carica di componenti per il prossimo triennio del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che saranno proposti per la nomina nel corso dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2023. Le liste saranno rese pubbliche entro il prossimo 6 aprile.Il Comitato ha preso atto che il Presidente Esecutivo"ritienealla scadenza naturale, e quindi fino alla prossima Assemblea dei Soci", si legge in una nota. "A Tomaso Tommasi di Vignano va la nostra profonda gratitudine per aver accettato dal 2002 di guidare l'azienda, svilupparla e consolidarla fino a renderla una multiutility tra le più importanti del panorama nazionale, pur mantenendo forte il radicamento territoriale del gruppo", hanno dichiarato i soci.Il Comitato ha quindi indicato per il ruolo di Presidente Esecutivo, attuale Direttore Centrale Mercato di Hera e Amministratore Delegato della controllata Hera Comm,di un manager di livello in azienda già dal 2006.Per i ruoli di Amministratore Delegato e Vicepresidente di Hera sono stati indicati i nominativi di, che già ricoprono questi ruoli nella multiutility.