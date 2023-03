INWIT, ricavi fino a 1,2 miliardi al 2026 e dividendo in rialzo con nuovo piano

INWIT

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha chiuso il 2022 conpari a a 853 milioni di euro, in aumento dell'8,6% sul 2021. L'EBITDA si attesta a 779,2 milioni di euro (+9%) con margine sui ricavi stabile al 91,3%. L', principale indicatore di profittabilità della società, è pari a 587 milioni di euro (+12,9%), mentre l'si attesta a 293,3 milioni di euro (+53,3%).Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea il pagamento di unpari a 0,3467 euro per ciascuna azione, fino a un ammontare massimo di 332,9 milioni euro.In merito all'evoluzione prevedibile della gestione per, si attende una crescita dei ricavi nel range 960-980 milioni di euro, EBITDA margin pari a circa il 91%, stabile rispetto al 2022, EBITDAaL margin pari a circa il 71%, in crescita di due punti percentuali rispetto al 2022. Circa la remunerazione degli azionisti, la dividend policy attuale della società prevede dividendi per azione in crescita del +7,5% l'anno fino al 2023.Il CdA ha anche approvato il nuovo Piano Industriale di INWIT per il. Sono previsti ricavi in crescita nel periodo 2023-2026 ad un tasso medio annuo high-single-digit fino ad oltre 1,2 miliardi di euro nel 2026 (rispetto a 853 milioni di euro nel 2022), con un'espansione del margine EBITDA al 92% (91% nel 2022) e del margine EBITDAaL after lease al 76% (69% nel 2022).La crescita dell'EBITDA nell’arco di piano è previsto si traduca in una progressiva(Indebitamento Netto in rapporto all’EBITDA), a partire dal valore di 5,2x di fine 2022 fino a circa 3,5x nel 2026.Rivista anche la politica di dividendi. In particolare, è stata, che prevede un dividendo per azione pari a euro 0,30 per azione corrisposto nel 2021, in crescita del +7,5% l'anno fino al 2023, con un pagamento aggiuntivo di 100 milioni di euro a partire dalla destinazione degli utili 2023 (pagamento nel 2024), confermando un tasso di crescita dei dividendi complessivamente pari al 7,5% per anno. Ciò è atteso si traduca in un dividendo 2023 pari a circa euro 0,48 ad azione, in aumento di oltre il 25% rispetto al dividendo previsto dall'attuale politica dei dividendi.Inoltre, sarà sottoposta agli azionisti, per la prima volta, una forma di realizzo indiretto del proprio investimento tramite il, senza contestuale riduzione del capitale sociale. Le operazioni di riacquisto e successivo annullamento avranno ad oggetto un massimo di 31.200.000 azioni, rappresentative del 3,25% circa del capitale, e in ogni caso per un importo massimo di 300 milioni di euro."Si chiude un anno positivo, nel quale abbiamo ampliato la nostra infrastruttura, concluso nuovi accordi commerciali e registrato una forte crescita di ricavi e generazione di cassa - ha commentato il- Il nuovo piano industriale mette al centro il modello di infrastrutture condivise e digitali, che porta maggiore efficienza e sostenibilità nello sviluppo del 5G, a supporto di tutti gli operatori"."Il solido modello di business ci permette di incrementare investimenti in nuovi siti e coperture indoor per la connettività mobile, e di superare 1,2 miliardi di euro di ricavi nel 2026 - ha aggiunto - Lanciamo un, in coerenza con la nostra missione di sviluppo sostenibile condiviso con le nostre persone".