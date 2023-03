Pioggia di acquisti a Wall Street, assist da titoli tech

Tesla

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, allungando il passo rispetto all'avvio, trovando sostegno dalla buona performance dei titoli tecnologici. In particolareche balza di quasi il 5% seguita da+3%. Quest'ultimo beneficia dell'indicazione degli analisti di Morgan Stanley secondo cui il titolo della società di Cupertino potrebbe guadagnare il 20% e che gli investitori dovrebbero guardare al di là dei problemi di breve periodo per il gigante tech.Sul fronte macroeconomico, l' indice PMI servizi , nella lettura definitiva di febbraio, è tornato a un livello di espansione, ponendo fine a sette mesi consecutivi di contrazione.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 33.285 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.033 punti.Effervescente il(+1,62%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,43%).(+1,86%),(+1,78%) e(+1,67%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,89%),(+2,23%),(+1,87%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,52%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+7,43%),(+6,61%),(+5,72%) e(+5,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,58%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (atteso 50,2 punti; preced. 46,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 46,8 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. 1,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%).