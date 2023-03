Aedes SIIQ, offerente OPA al 91,82%. Ora il sell-out

Aedes SIIQ

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -di, società immobiliare quotata su Euronext Milan, dopo l'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria, terminata venerdì 3 marzo . Lo si legge in una nota che riporta i risultati definitivi, comunicati dall'intermediario incaricato ().Sono state103.749.311 azioni, pari al 36,973% del capitale sociale e all'81,894% delle azioni oggetto dell'offerta. Il corrispettivo di 0,2922 euro per ogni azione sarà pagato il 10 marzo.In considerazione del raggiungimento di una partecipazione, oltre che dell'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Domus S.r.l. ha comunicato che il periodo concordato con Borsa Italiana, durante il quale l'offerente adempirà all'obbligo di acquisto, avrà inizio il 13 marzo 2023 e terminerà il 31 marzo, estremi inclusi (il), salvo proroga.