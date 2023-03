Autogrill

(Teleborsa) - Consob ha sospeso i termini per l'istruttoria sul documento d'offerta relativo all' OPA obbligatoria di Dufry su, dopo aver richiesto la "trasmissione di informazioni supplementari".Lo si legge in una nota di Autogrill in cui precisa che i termini sono sospesi dal 3 marzo 2023, fino al completamento del quadro informativo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario.