Credemtel (gruppo Credem): ricavi 2022 a 33 milioni, oltre 32 mila clienti

Credem

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 conper oltre 33 milioni di euro (+8,4% rispetto al 2021),pari a 7,8 milioni di euro (+5,4%) eddi 10,2 milioni di euro (+8,5%). La società del Gruppoè attiva nell'offerta di servizi digitali quali fatturazione elettronica, conservazione digitale, gestione documentale e soluzioni di automazione per migliorare i processi e le performance aziendali.Il, comprendendo anche le società partecipate, registra ricavi per 40 milioni di euro (+8,8% a/a), utile lordo pari a 9,6 milioni di euro (+7,7%) ed EBITDA di 12 milioni di euro (+9,6% a/a).L'si attesta 164 persone (+1,1%), mentre isono 32 mila tra diretti ed indiretti."La rapida accelerazione di oggi verso il digitale ci offre l'opportunità rivoluzionaria di creare un futuro più sostenibile - ha dichiaratodi Credemtel - Il nostro impegno sarà quello di destinare risorse significative a progetti di intelligenza artificiale, supply chain ed automazione dei processi per rigenerare le energie nelle organizzazioni e creare collaborazioni efficaci tra persone, ridurre gli sprechi tramite lo sviluppo delle competenze ed una crescita sostenibile delle imprese".