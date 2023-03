Eventi e scadenze: settimana del 6 marzo 2023

Groupon,

(Teleborsa) -XIV Riunione Plenaria degli Ufficiali Esperti della Guardia di Finanza in servizio all’estero - Si svolgerà a Roma il principale appuntamento di approfondimento della collaborazione tra la Farnesina e la Guardia di Finanza in numerosi ambiti. Interverranno il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Riccardo GuarigliaCelebrazione: 30 anni dalla morte di Guido Carli - La Fondazione Guido Carli ha promosso la Cerimonia per il trentennale della scomparsa di Guido Carli. Ci saranno il saluto istituzionale del Governatore Ignazio Visco e due Lectio magistralis, di Clauda Parzani, presidente di Borsa Italiana e di Beatrice Venezi, direttore d'orchestra di fama internazionale. Saranno presenti diversi esponenti delle istituzioni, imprenditori e studentiParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariCDP Venture Capital - "ONE, Inspiring Connections" - All'evento della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital SGR, che si svolge a Milano in streaming, interverranno, tra gli altri, i ministri Urso e Giorgetti, il Presidente di CDP, il Presidente di CDP Venture Capital e la Vice Direttrice Generale di Banca d’Italia09:00 - Ripresa economica e crescita sociale: un’unica ricetta con molti ingredienti - Si svolge a Milano l'evento organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Milano in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Vice Ministro MEF Maurizio Leo, il Sottosegretario Lucia Albano e il Capo di Gabinetto Massimiliano Atelli11:30 - Come accelerare la trasformazione ecologica: il ruolo e la visione della aziende - La tavola rotonda si terrà a Milano. Durante l'iniziativa, a cura della CCI France Italie nell'ambito del Club CSR e promossa da Siram Veolia, saranno illustrati i macro risultati della Survey Internazionale di Siram Veolia “Il barometro della Sostenibilità” e sarà promosso il dibattito tra i rappresentanti di imprese leader in diversi settori, che porteranno il proprio punto di vista sul tema proponendo soluzioni concrete per sostenere e accelerare il cambiamento16:00 - Presentazione ricerca DiSI Young e 10 anni EY Foundation - L'evento "Quale sarà il ruolo del digitale nella costruzione di un futuro più sostenibile? La percezione dei giovani" si terrà a Roma. Verrà approfondita, insieme a importanti esponenti del terzo settore, del mondo universitario e delle aziende, la correlazione tra trasformazione digitale e sviluppo sostenibile, con uno sguardo al futuro verso i giovani e la società, e un focus in particolare sulla Generazione Z17:00 - "I diritti negati delle donne" - Interviene Ascani - Il convegno si svolge a Montecitorio, in occasione della Giornata internazionale della Donna. Intervento introduttivo di Anna Ascani, vicepresidente della Camera. Successivamente, le testimonianze di Frozan Nawabi dell'Afghanistan, Parisa Nazari dell'Iran, Lesia Vusyk dell'Ucraina. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv17:00 - “Le scomode cifre dell’Italia delle donne” - Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone parteciperà all'incontro online organizzato dal Consiglio Nazionale degli Attuari e da Noi Rete Donne. Il tema è "Donne e sicurezza sul lavoro: i numeri degli infortuni e delle malattie professionali"17:30 - Da EXPO 2015 al polo d’eccellenza ESG - Da EXPO 2015 al polo d’eccellenza ESG - La rigenerazione urbana del quadrante nord ovest di Milano: un caso di successo di collaborazione pubblico - privata. Il Convegno si svolge a Milano, alla Fondazione Feltrinelli. Euromilano (uptown) - Lendlease (MIND) - Nhood (Merlata Bloom) - Arexpo insieme per il quadrante nord-ovest di Milano, nuovo polo d'eccellenza in ambito ESG. Partecipa, tra gli altri, Lucia Albano, Sottosegretario Ministro Economia e Finanze- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e Bilancio Consolidato al 31.12.2022- CDA: Bilancio- CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli AzionistiUE - Riunione informale dei ministri della difesa - I ministri della difesa dell'UE saranno a Stoccolma per partecipare a una riunione informale per discutere sul sostegno militare dell'UE all'Ucraina, su attualità, comprese le operazioni militari dell'UE. L'incontro si concluderà con un pranzo di lavoro con i rappresentanti delle Nazioni Unite e della NATOReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiUE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" - I ministri dell'Istruzione si riuniranno a Bruxelles per approvare conclusioni sulle abilità e sulle competenze per la transizione verde, affrontando la questione della carenza di docenti, i ministri terranno anche un dibattito orientativo sui docenti di alta qualità quale pietra angolare di un efficace spazio europeo dell'istruzioneBCE - Pubblicazione dei risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCEBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaFed - Rapporto di metà anno (Senato) - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al SenatoBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaEIA - Pubblica l'outlook sull'energia09:30 - 2005-2023: 18 anni di CAD - Le norme della PA digitale alla prova del PNRR - L'evento, dedicato ai 18 anni del Codice dell'Amministrazione Digitale, si svolge all'Acquario Romano. Si parlerà di SPID, CIE, cloud, diritti digitali e riforma della norma, cybersicurezza e privacy dei dati. Partecipano Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Roberto Viola, Direttore generale Direzione delle Reti di comunicazione Commissione europea, Guido Scorza e Agostino Ghiglia, componenti Garante Privacy, Roberto Baldoni, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Beatrice Venezi, Direttore d’orchestra09:30 - INAPP - Presentazione Rapporto Plus 2022 - Il workshop sul Rapporto Plus 2022 - Comprendere la complessità del lavoro, si svolge all'Auditorium Inapp a Roma11:00 - TIM - L’Italia delle città intelligenti e sostenibili - Evento in streaming. Un'occasione per un confronto su presente e futuro delle Smart City, approfondendo opportunità e casi d'uso. Saranno premiate le società vincitrici della 'TIM Smart City Challenge'. Apre i lavori Pietro Labriola, AD del Gruppo TIM. Interviene Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM11:30 - Fineco - Presentazione ricerca “Gli italiani e il tempo” - Alla Conferenza stampa online di Fineco verrà presentata la ricerca, sviluppata in collaborazione con Research Dogma, che indaga sulle priorità emerse per gli italiani e rende una fotografia del loro rapporto con il benessere, i risparmi ed il futuro. Partecipa, tra gli altri, il vicedirettore generale di Fineco13:00 - Attività di Governo - Informativa Ministro Piantedosi su tragedia Steccato di Cutro - Nell'Aula di Montecitorio, informativa urgente del governo, con la partecipazione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragica vicenda del naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente del Parlamento albanese Lindita Nikolla, a MontecitorioIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2022 e approvazione del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati FY22 e conference call- CDA: BilancioDecennale Fondazione FS Italiane - In treno storico da Roma al Museo di Pietrarsa - Viaggio, in treno storico, dalla stazione di Roma Ostiense al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dove si terranno le celebrazioni per il Decennale della Fondazione FS ItalianeLetExpo 2023 - Verona - Evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità ricco di incontri con istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione. Organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere. Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Crosetto, Urso, Musumeci, Sangiuliano, Abodi, Lollobrigida, Piantedosi, Tajani, Locatelli e SantanchèFed - Rapporto di metà anno (Camera) - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione Servizi Finanziari alla Camera5° Conferenza ONU per i Paesi meno sviluppati- Doha - Il Sottosegretario Maria Tripodi rappresenterà l’Italia alla V Conferenza delle Nazioni Unite per i Paesi meno sviluppati di Doha (Least Developed Countries – LDC). La Conferenza, cui parteciperanno delegazioni governative di oltre 150 Paesi, mira a rilanciare la solidarietà internazionale verso gli LDCsConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri dello Sviluppo a StoccolmaFiera Didacta Italia - la Banca d'Italia partecipa con un proprio stand espositivo alla Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola a FirenzeFed - Beige BookAttività di Governo - Ministro Piantedosi al Senato su tragedia Steccato di Cutro - Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riferisce sul naufragio di una imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro, davanti al Senato09:30 - School of Management PoliMi - Presentazione 9° Report italiano sui Minibond - La presentazione del 9° Report italiano sui Minibond, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano, si svolgerà al Politecnico di Milano. L'evento sarà sia in presenza che online streaming09:30 - XIV edizione Conferenza annuale MAECI - Banca d’Italia - Farnesina - La Conferenza dal titolo "La transizione necessaria: il futuro dell'energia, tra geopolitica e crescita sostenibile", si svolgerà alla Farnesina. Interverranno, tra gli altri, Tajani Visco, e Guariglia, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. Tra i partecipanti ci saranno oltre ai funzionari delle due Istituzioni, rappresentanti di altre Amministrazioni e di componenti del Sistema Paese, tra i quali, MEF, CDP, SACE, SIMEST, ABI, Confindustria, rappresentanti delle principali aziende del settore energetico e delle istituzioni bancarie e think tank italiani10:00 - Ventesimo Rapporto Annuale 2022 "Ospedali&Salute" - Aiop terrà la presentazione del Ventesimo Rapporto Annuale 2022 "Ospedali&Salute" presso la Sala Capitolare, al Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva a Roma11:00 - Attività istituzionali - Presidenza della Repubblica - Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella. Partecipa il presidente della Camera dei deputati, Fontana11:00 - A Conversation between Christine Lagarde and Ngozi Okonjo-Iweala - Partecipazione di Christine Lagarde a una discussione con Ngozi Okonjo-Iweala in occasione della Giornata internazionale della donna organizzata dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) a Ginevra15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra il Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, a Montecitorio17:00 - Farnesina - VII edizione dell’Italian Design Day - Si terrà alla Farnesina, l'evento di presentazione della VII edizione dell'Italian Design Day (IDD), dal titolo “La qualità che illumina: l'energia del design per le persone e per l'ambiente”. All'evento interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani e Urso, insieme a qualificati interlocutori della filiera produttiva italiana del comparto “design”Russia - Borsa di Mosca chiusa per festività- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA e progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Esame del progetto di bilancio 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestraleL’Economia della Sostenibilità - 2a edizione del business talk organizzato , a Milano, da RCS Academy, il Corriere della Sera e Pianeta 2030. L’evento mette al centro la sostenibilità e le strategie di investimento nei mercati Green. Parteciperà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e Irene Tinagli, Presidente Commissione Affari Economici e Monetari Parlamento EuropeoBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali10:00 - Risultati raggiunti nel 2022 e prospettive future di Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione - L'evento si svolge a Montecitorio. Partecipano il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo, il direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-riscossione, Ernesto Maria Ruffini10:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz a Montecitorio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati- CDA: Progetto di bilancio annuale al 31/12/2022- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale (2022)- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2022 e del Bilancio Consolidato - A seguire comunicato stampa- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio 2022- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione Piano Economico Finanziario 2023-2025 - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: BilancioRating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoPolitica europea - Christine Lagarde - Incontro tra Christine Lagarde e il Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz a BerlinoRating sovrano - Norvegia, Portogallo e Ucraina - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaRating sovrano - Belgio, Cipro e Islanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito10:00 - CONSOB - "The New Frontiers of Digital Finance" - La conferenza, organizzata dalla Consob, si svolge a Roma. Interverranno, tra gli altri, Paolo Savona (Presidente CONSOB), John Berrigan (Direttore Generale DG FISMA della Commissione Europea); Verena Ross (Presidente ESMA), Carmine Di Noia (Direttore DAF-OECD), Elisabeth McCaul (Consiglio di sorveglianza della BCE), e Paolo Angelini (Vice Direttore Generale Banca d’Italia)11:30 - Anac- Webinar Corruzione e appalti: indicatori utili per la conoscenza, la prevenzione e il contrast - Incontro organizzato da Anac sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno sia esponenti del mondo accademico, che dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzione- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Capital Market Day- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive