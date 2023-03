Pietroluongo (MTS): emissioni retail aumenteranno, BTP Italia attraente per liquidabilità

Euronext

(Teleborsa) - Un'appetibilità importante fornita dalle sue caratteristiche finanziarie, ma soprattutto il fatto di essere studiato appositamente per il risparmiatore privato, che può provvedere alla sua liquidazione in qualsiasi momento grazie a un mercato secondario solido e ampio. Sono questi i principali elementi disecondo, la principale piattaforma elettronica per la trattazione all'ingrosso di titoli obbligazionari europei, parte del gruppoL'offerta del, con scadenza 14 marzo 2028, inizia oggi e termina giovedì 9 marzo. Come d'abitudine, i primi tre giorni sono riservati alla clientela retail e l'ultimo giorno sarà dedicato agli istituzionali. Venerdì il MEF ha comunicato che la, mentre il tasso reale annuo definitivo verrà comunicato nella mattinata del 9 marzo, all'apertura della seconda fase. Il titolo - che rappresenta la diciannovesima emissione - prevede un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza.Il collocamento dello strumento che il Tesoro italiano ha introdotto nel 2012 per proteggere risparmiatori retail dall'innalzamento dei prezzi arriva in una fase di non facile lettura dei mercati finanziari, dell'andamento dell'inflazione e delle scelte delle banche centrali. Nella precedente edizione di, sempre a cinque anni, il Tesoro ha raccolto poco meno di 12 miliardi di euro, mentre nell’appuntamento dicon un titolo a otto anni sono stati raccolti 9,45 miliardi. In entrambi i casi le cedole erano state confermate all'1,6%."Il primo elemento interessante, di natura finanziaria, è il: sia per la cedola che per il meccanismo di rivalutazione del capitale e del premio che si ottiene se si detiene il titolo fino alla scadenza", spiega Pietroluongo in un'intervista a Teleborsa."La seconda è il fatto che si tratta di un titolo- aggiunge - È uno strumento indirizzato agli investimenti diretti e non intermediati, perché il sottoscrittore può prendere il titolo, metterlo via e sapere che i suoi soldi sono protetti e comunque hanno un rendimento interessante".Inoltre, per effetto delle caratteristiche del mercato italiano - che ha MTS per le operazioni all'ingrosso e il MOT per le operazioni al dettaglio - può essere liquidato in qualunque momento, ovviamente alla condizioni del mercato corrente. "Se chi lo detiene deve affrontare una spesa improvvisa o un'emergenza, è– dice il DG di MTS - E questo è un elemento preziosissimo, che si sostanzia nella presenza di un mercato secondario ampio, spesso e trasparente".Da questo punto di vista, il tecnico non crede si debba parlare di competizione con altri strumenti finanziari, che grazie agli aumenti dei tassi della BCE stanno diventando più remunerativi: "È chiaro che sul mercato si possono trovare strumenti che rendono di più, ma la caratteristica della liquidabilità del titolo di Stato non ce l'ha nessun altro. Questo- ovvero di quantità di sottoscrittori - davvero importanti".Inoltre, secondo Pietroluongo, il BTP Italia sta diventando sempre più importante per il Tesoro italiano e l'aumento delle emissioni retail è destinato a consolidarsi. "Le emissioni di questo tipo da parte del Tesoro sono aumentate negli ultimi anni, lo dicono i numeri, e. Condizioni di mercato ed economiche generali, un elemento importante di questa emissione è la creazione di una massa critica significativa di titoli dedicati al risparmio e questo".Ciò era stato anticipato anche dalle Linee Guida per la gestione del Debito Pubblico, pubblicate dal MEF a fine 2022, secondo le quali la strategia del Tesoro per quest'anno prevede - tra le altre cose - "il proseguimento dell'offerta dedicata agli investitori retail, volta ad ampliare la loro partecipazione diretta al debito pubblico, anche".Riguardo alla possibilità di strutturare emissioni diverse, il DG di MTS fa notare che "dove si può operare con novità sono idei titoli esistenti o nelladi titoli futuri, che però sono piuttosto semplici da immaginare: senza coupon, con coupon, indicizzato o no".