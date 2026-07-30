Euronext, nono trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra, Boujnah: "ulteriormente rafforzata la nostra leadership"

(Teleborsa) - Euronext , la principale infrastruttura di mercato europea, ha archiviato il secondo trimestre del 2026 con i ricavi underlying pari a 544,4 milioni di euro, in crescita del 16,9% annuo, segnando il nono trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra.



A parità di perimetro e a cambi costanti, l'aumento è stato del 9,9%. I ricavi non legati ai volumi hanno rappresentato il 58% dei ricavi totali, rimanendo stabili rispetto al secondo trimestre 2025 e hanno coperto il 170% dei costi operativi sottostanti, esclusi ammortamenti e svalutazioni, rispetto al 161% del secondo trimestre del 2025.



L'EBITDA rettificato si è attestato a 360 milioni, in aumento del 21,1% e pari a margine record del 66,1%, in crescita di 2,3 punti percentuali. A parità di perimetro e a cambi costanti, l'aggregato è cresciuto del 13,4%.



L'utile di pertinenza degli azionisti è aumentato del 19,1% a 218,8 milioni, corrispondente a un utile per azione di 2,16 euro base e 2,14 euro diluito. L'utile rettificato di pertinenza degli azionisti è salito del 19,9% a 245 milioni, per un EPS rettificato di 2,42 euro base e 2,39 euro diluito.



Il rapporto debito netto/EBITDA si è attestato a 1,3x a fine giugno 2026, in linea all'obiettivo di Euronext previsto dal piano strategico "Innovate for Growth 2027".



"Come abbiamo fatto costantemente per oltre due anni, Euronext ha registrato ancora una volta una crescita a doppia cifra in questo trimestre. Euronext ha conseguito risultati record con una crescita a doppia cifra in tutti i segmenti di business. La solida performance sia nelle attività legate ai volumi che in quelle non legate ai volumi ha confermato la validità del nostro modello di business diversificato. Abbiamo mantenuto la nostra disciplina dei costi e investito nella crescita futura, raggiungendo ricavi, EBITDA, utile netto ed EPS record", ha dichiarato Stéphane Boujnah, presidente e amministratore delegato di Euronext.



"Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra leadership nei mercati dei capitali europei, con una forte ripresa delle quotazioni e delle successive, grazie a una procedura di quotazione più semplice e veloce. Le società internazionali con sede in paesi non Euronext hanno rappresentato quasi la metà delle nuove quotazioni, inclusa la prima quotazione di una compagnia di navigazione globale su Euronext Atene. Abbiamo anche assistito a un crescente coinvolgimento degli investitori retail, con una maggiore partecipazione e alle IPO e un numero record di utenti di dati retail".



"Questi risultati dimostrano la riuscita attuazione del nostro piano strategico "Innovate for Growth 2027". Il contributo del primo trimestre completo derivante dai future sull'energia ha sostenuto la crescita delle nostre attività di trading, clearing, dati e tecnologia. La continua espansione internazionale di MTS e la maggiore adozione da parte dei clienti buy-side hanno contribuito a ulteriori performance record. Inoltre, Euronext è diventata l'amministratore ufficiale dei principali indici di riferimento per il mercato del debito sovrano francese, basati sui dati MTS. Questa nomina riflette la fiducia che le autorità pubbliche e gli operatori di mercato ripongono in Euronext per la gestione del mercato del debito sovrano francese".



"Con l'avvicinarsi della data di go-live di settembre 2026 per l'espansione del nostro CSD, i primi clienti hanno confermato che utilizzeranno il modello fin dal primo giorno, ponendo le basi per un'ampia adozione da parte del mercato. I preparativi per le prime migrazioni degli emittenti stanno procedendo bene e gli operatori di mercato riconoscono sempre più il valore del nostro modello post-negoziazione competitivo".



"Assistiamo a uno slancio senza precedenti in tutta Europa a sostegno di un mercato dei capitali europeo più integrato, liquido e competitivo. Il pacchetto di integrazione e vigilanza del mercato della Commissione europea rappresenta un vero passo avanti, riducendo la frammentazione e migliorando la scalabilità delle infrastrutture di mercato dell'UE. Euronext sostiene con forza le misure che promuovono la liquidità, la concorrenza leale, la libertà di scelta per gli investitori e il consolidamento del mercato. Nelle scorse settimane, l'iniziativa del Ministro E6 e il relatore del Parlamento europeo hanno esplicitamente richiesto una vigilanza centrale e modifiche radicali alla struttura del mercato. Un numero crescente di paesi dell'UE sta implementando iniziative per aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati regolamentati. Questi sviluppi sono incoraggianti e in linea con la visione di lunga data di Euronext per i mercati dei capitali europei".



"Euronext non è mai stata così forte. Il nostro modello di business scalabile, la catena del valore integrata e l'esecuzione rigorosa ci pongono nella posizione ideale per garantire la prossima fase di crescita dei mercati dei capitali europei".





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