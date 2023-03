PMI, CrowdFundMe lancia con WeUnit nuova sinergia per raccolta capitali

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt), ha siglato una, operatore leader della mediazione creditizia e dei finanziamenti per la crescita delle imprese.Grazie all’accordo, WeUnit Group – società con più di 20 anni di esperienza e una rete di oltre 450 consulenti in Italia – potrà offrire alle aziende del proprio network la gamma completa di soluzioni fintech di CrowdFundMe (capitale di rischio, strumenti obbligazionari o prestiti), con l’obiettivo di strutturare operazioni di finanza straordinaria e finanza agevolata per la raccolta dei fondi necessari alfabbisogno delle PMI. Inoltre, attraverso Trusters (società controllata da CrowdFundMe), sarà possibile implementare anche operazioni di lending crowdfunding per il finanziamento di progetti immobiliari.L’intesa permetterà a WeUnit Group di disporre di nuovi strumenti di fundraising da presentare ai propri clienti. CrowdFundMe, dal canto suo, avrà accesso a un nuovo e ampio pubblico di piccole e medie imprese attive in tutti i principali settori dell’economia, compreso il mercato del Real Estate.