Australia, banca centrale porta tassi al 3,6%. Più incertezza su prossimi passi

(Teleborsa) - La Reserve Bank of Australia (RBA) ha deciso di, centrando le attese degli analisti e portando il costo del denaro ai massimi degli ultimi dieci anni. Si tratta del decimo aumento dei tassi da maggio 2022, per un totale di 350 punti base."Il consiglio prevede che saràdella politica monetaria per garantire che l'inflazione ritorni all'obiettivo e che questo periodo di elevata inflazione sia solo temporanea", ha detto il governatore Philip Lowe in uno statement diffuso al termine del meeting odierno."Neltassi di interesse devono ancora aumentare, il consiglio prenderà molta attenzione agli sviluppi dell'economia globale, alle tendenze della spesa domestica e alle prospettive per l'inflazione e il mercato del lavoro", ha aggiunto.Nell'analisi delle condizione economiche, la RBA ha affermato che l'indice CPI mensile suggerisce cheha raggiunto il picco in Australia. La previsione centrale è che l'inflazione diminuisca quest'anno e il prossimo, per portarsi a circa il 3% a metà del 2025.La crescita nell'economia australiana ha rallentato, con ilin aumento dello 0,5 per cento nel trimestre di dicembre e del 2,7 per cento nel corso dell'anno. La crescita nei prossimi due anni dovrebbe essere al di sotto del trend.Ilrimane molto "tight", sebbene le condizioni abbiano allentate un po'. Il tasso di disoccupazione rimane vicino a un minimo di 50 anni.