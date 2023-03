Creactives, Gamberoni: con dual listing nuovi investimenti per crescita internazionale

Creactives Group





(Teleborsa) - Ilper la crescita di, società che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain. "Dopo la quotazione a Vienna tre anni fa, questo è per noi un punto di partenza essenziale: siamoa livello internazionale, attraverso anche la rete di partner che abbiamo iniziato ad avviare e che adesso va sostenuta grazie a questa prima raccolta, che potrà essere ampliata", dice a Teleborsa, Presidente e Amministratore Delegato.In fase di collocamento Creactives Group ha raccolto 1 milione di euro e ottenuto una capitalizzazione pari a 21,5 milioni di euro. Le sue azioni sono ora negoziate anche sul, che si va affiancare al Direct Market della Borsa di Vienna, su cui scambia dal 2020."Il dual listing iniziale era dovuto al fatto che non c'era un mercato analogo in Italia, e quindi, dove noi operiamo da almeno 10 anni - afferma Gamberoni - Abbiamo scelto Vienna come Borsa semplice e di facile accesso, anche perché durante il periodo del lockdown era inevitabile dover fare una".Parlando a margine del "suono della campanella" su Borsa Italiana, Gamberoni spiega che "i prossimi investimenti sono principalmente a sostegno della crescita sui mercati internazionali, attraverso ile lo".Inoltre, "la tecnologia richiede sempre continua evoluzione di investimenti e una parte (della raccolta, ndr) la dedicheremo anche alla. Con i clienti grandi che serviamo oggi, ovviamente ci vengono richiesti sempre ulteriori use case da sviluppare, cioè nuove situazioni da risolvere con intelligenza artificiale e noi ci prestiamo ovviamente ad ampliare la portata dei nostri prodotti".