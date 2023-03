Creactives Group debutta su EGM: quinta ammissione da inizio anno

Creactives Group

(Teleborsa) -, società veronese che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha. Creactives Group, già quotata sul Direct Market della Borsa di Vienna, eroga servizi in modalità "Software as a Service", supportando i clienti nella digitalizzazione delle attività di controllo e gestione dei dati relativi a tutta la catena di approvvigionamento.Creactives Group rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 195 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.In fase di collocamento Creactives Group ha1 milione di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 18,28% e ladi mercato all'IPO è pari a 21,5 milioni di euro."Siamo molto contenti del raggiungimento di questo traguardo - ha commentato l'- Nel 2020 ci siamo quotati in Borsa a Vienna nel pieno della pandemia e nel mezzo del lock-down, con l'obiettivo di accelerare la crescita per poi fare un. Oggi abbiamo realizzato questo obiettivo"."Nell'ultimo anno Creactives Group ha registrato un, un sostanziale raddoppio ottenuto negli ultimi 5 anni - ha aggiunto - La nostra tecnologia di Intelligenza Artificiale è venduta per circa l'80% all'estero, utilizzata da clienti importanti come Airbus, Basf, Cemex, Danone, Enel, Siemens. Abbiamo avviato il canale indiretto, sviluppando alleanze con KPMG, NTT DATA, Minsait - INDRA, LKS Next e impostato un modello business basato sulla vendita di abbonamenti in modalità Software as a Service".