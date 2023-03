Dufry, 2022 in grande crescita. Niente dividendo per focus su operazione Autogrill

Dufry

Autogrill

(Teleborsa) -, società svizzera che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche, ha registrato unpari a CHF 6.878,4 milioni nel 2022, rappresentando una crescita organica del 76,1% rispetto al 2021. L'ha raggiunto CHF 606,2 milioni, con un margine dell'8,8%. L'è diventato positivo con CHF 105,7 milioni, rispetto a CHF -236,2 milioni nel 2021.L'ammontava a CHF 2.810,7 milioni a fine dicembre 2022, rispetto a CHF 3.079,5 milioni a dicembre 2021, il livello più basso dal 2015.In vista dell'assemblea 2023, il CdA ha deliberato diper l'esercizio 2022. Ciò consente a Dufry di concentrarsi sul rafforzamento della posizione finanziaria della società e sul perfezionamento dell'aggregazione aziendale con. Il board prenderà in considerazione la ripresa del pagamento dei dividendi in linea con la politica complessiva di allocazione del capitale di Dufry, considerando la riduzione dell'indebitamento, le opportunità di crescita e la restituzione di liquidità agli azionisti."La fusione trasformativa con Autogrill è parte integrante della nostra strategia a lungo termine ed è essenziale per realizzare le nostre ambizioni - ha commentato il- Siamo sulla buona strada per, avanzando rapidamente nell'implementazione di "Destination 2027", inclusa l'integrazione di entrambe le società e la realizzazione delle relative sinergie".Dufry stima che lesono aumentate del 71,3% nei(a valuta costante). Dufry vede "una forte domanda e tendenze positive su tutti gli indicatori chiave", ma rimane "vigile" data "la visibilità limitata per quanto riguarda l'ambiente geopolitico, la situazione economica e il relativo sentiment dei consumatori, nonché le sfide operative del settore dei viaggi globali".