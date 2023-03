OCSE, inflazione in leggero calo a gennaio con moderazione prezzi energia

(Teleborsa) -, in calo dal 9,4% nel dicembre 2022. I cali dell'inflazione tra dicembre 2022 e gennaio 2023 sono stati registrati nella metà dei paesi OCSE, rispetto ai due terzi tra novembre e dicembre 2022, si legge in una nota. I tassi di inflazione più elevati sono stati registrati in Ungheria, Lettonia, Lituania e Turchia (tutti rimasti al di sopra del 20%) .Dopo il picco osservato nel giugno 2022,ha continuato a scendere nell'OCSE, anche se a un ritmo più lento rispetto al mese precedente. Ha raggiunto il 16,4% a gennaio 2023, il livello più basso da marzo 2021, in calo rispetto al 18,2% di dicembre 2022.nell'OCSE è scesa al 15,2%, dal 15,6% di dicembre 2022, mentre l'inflazione al netto di alimentari ed energia è rimasta stabile.Per quanto riguarda i paesi del, l'inflazione è rimasta sostanzialmente stabile a gennaio. È aumentata in Germania, Giappone e, in misura minore, in Francia, mentre è rimasta sostanzialmente stabile negli Stati Uniti. L'Italia ha registrato un marcato calo, mentre Canada e Regno Unito hanno registrato cali significativi ma meno consistenti.Nell', l'inflazione misurata dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è scesa all'8,7% a gennaio, dal 9,2% a dicembre. L'inflazione energetica ha continuato a diminuire, mentre l'inflazione alimentare e l'inflazione al netto di alimentari ed energia è leggermente aumentata.