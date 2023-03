Assicurazioni, CNP Partners diventa MEDVIDA Partners dopo acquisizione

(Teleborsa) - MEDVIDA, compagnia spagnola specializzata nel ramo vita, ha(l'accordo era stato annunciato per la prima volta a maggio 2022), che è stataDalCNP Partners (gruppo CNP Assurances) operava in, integrando la propria offerta nel mercato italiano con prodotti assicurativi di risparmio e investimento e nel 2014 ha aperto la propria stabile organizzazione con il brand CNP Partners.di MEDVIDA Partners è, già responsabile di CNP Partners Italia, che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo e bancario italiano.MEDVIDA Partners continuerà ad essere attiva nella costruzione e nell'offerta di- con una componente ramo III molto diversificata e ramo I caratterizzata da elementi di forte innovazione - personalizzati in base alle esigenze dei clienti e della rete distributiva.Ilcontinua ad essere basato sulla collaborazione con un network consolidato di partner del quale fanno parte banche, reti di private banking, consulenti Finanziari, agenti e broker.