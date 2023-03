Engineering, Francalancia nuovo direttore acquisti Gruppo

(Teleborsa) -A diretto riporto di Massimo Cunico, Group Chief Financial Officer, Fabio Francalancia avrà la responsabilità di guidare l’evoluzione del procurement di Gruppo verso modelli e best practice internazionali, innovando metodologie di acquisto sempre più digitali, agili e coerenti sia alle dinamiche del business di Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pubblica Amministrazione, che a quelle del mercato globale.In qualità di Group Chief Procurement and Strategic Sourcing Officer si occuperà inoltre di creare un ecosistema di partner non solo coerenti con la vision di Engineering quale Digital Champion e player fortemente attrattivo per i giovani talenti, ma anche orientati a un business etico, responsabile e sostenibile. Inoltre, contribuirà al percorso di integrazione delle società acquisite dal Gruppo in Italia e all’estero.commenta: “Con grande piacere do il benvenuto a Fabio Francalancia in Engineering, certo che, in grado di garantire al Gruppo Engineering molteplici opportunità di crescita e di creazione di valore aggiunto nel segno dell’innovazione e della responsabilità sociale".