Gentili Mosconi, ricavi 2022 salgono a 53,1 milioni di euro (+33%)

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso ilconpari a 53,1 milioni di euro, in aumento del 33% rispetto ai 40 milioni di euro del 2021. Si tratta di unper il gruppo di Como."Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questi importanti traguardi di vendita, che confermano la solidità e la competitività del nostro gruppo nel mercato della moda di lusso - ha commentato l'- Il nostro successo è il risultato di un lavoro di squadra costante e appassionato, finalizzato a offrire ai nostri clienti servizi di alta qualità e personalizzazione, mantenendo al tempo stesso un'attenzione costante alle tendenze del mercato e alle esigenze emergenti".Laconsolidata è risultata negativa per 0,4 milioni al 31 dicembre 2022, in miglioramento rispetto ai 2,4 milioni di euro di debiti finanziari al 31 dicembre 2021, escludendo l'aumento di capitale di 15 milioni di euro concluso in sede di