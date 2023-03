Mercati europei incerti, prosegue effetto Powell

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Iveco

Banco BPM

Prysmian

Tenaris

Poste Italiane

Azimut

Hera

Juventus

Sanlorenzo

Antares Vision

Banca Popolare di Sondrio

Fincantieri

Tamburi

Ariston Holding

Ferragamo

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, dopo l'Nel corso di un' audizione al Congresso , ilha detto che la banca centrale americana potrebbe aumentare l'entità dei rialzi dei tassi e che, probabilmente, il tasso finale sarà più elevato di quanto stimato in precedenza.A tal proposito la tenuta del mercato del lavoro è uno dei numeri chiave osservati dalla banca centrale statunitense per decidere il tenore dell’inasprimento del costo del denaro. Gli investitori guardano quindi al, che precede il report ufficiale del Dipartimento del Lavoro USA, che sarà diffuso venerdì.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,054. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.814,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 77,22 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +177 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,45%.è stabile, riportando un moderato -0,04%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.789 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.038 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+2,03%),(+1,79%),(+1,66%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,72%.del FTSE MidCap,(+3,86%),(+1,39%),(+1,34%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,73%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,67%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,34%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,29%.Tra lepiù importanti:00:50: Partite correnti (atteso -818 Mld ¥; preced. 33 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 1,4%; preced. -2,4%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -6,4%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 2%; preced. -5,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%).