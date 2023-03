USA, a gennaio offerte di posti di lavoro in calo meno delle attese

(Teleborsa) - Ilè sceso anell'ultimo giorno lavorativo di, in calo dagli 11,2 milioni del mese precedente, ma superiore ai 10,5 milioni attesi dagli analisti. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e altre metriche del mercato del lavoro.Nel corso del mese, il numero die letotali sono cambiate poco, rispettivamente a 6,4 milioni e 5,9 milioni. All'interno delle separazioni, diminuiscono le cessazioni (3,9 milioni), mentre aumentano i(1,7 milioni).A gennaio si sono registrate ledelle offerte di lavoro nei settori costruzioni (-240.000), alloggi e ristorazione (-204.000), finanza e assicurazioni (-100.000). Il numero di offerte di lavoro ènei trasporti, nei magazzini e nei servizi di pubblica utilità (+94.000) e nella produzione di beni non durevoli (+50.000).