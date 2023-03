Banca Ifis, CdA approva bilancio 2022 e saldo dividendo 0,40 euro

Banca Ifis

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Ernesto Furstenberg Fassio, ha approvato il Progetto di Bilancio d’esercizio e il, confermando i risultati preliminari al 31 dicembre 2022 già noti approvati dal Consiglio lo scorso 9 febbraio.L’esercizio 2022 di Banca Ifis ha registrato undella Capogruppo, che risulta indi euro, raggiungendo coninizialmente previsti dal Piano per l’esercizio 2023. La Banca ha inoltredell’utile netto per il 2023, portandola arispetto ai 137 milioni di euro inizialmente previsti nel Piano.Il CdA ha anche deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari aper ciascuna delle azioni Banca Ifis emesse e in circolazione (a novembre 2022 era già stato distribuito l’acconto pari a 1 euro per azione). Tale saldo del dividendo, a seguito dell'approvazione d parte dall’Assemblea, verrà messo in pagamento con data stacco cedola n. 27 (ex date) il 22 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (record date) il 23 maggio 2023 e data di pagamento (payment date) il 24 maggio 2023.Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 sarà sottoposto all’approvazione dell’prevista ilBanca Ifis ha anche annunciato che lacon decorrenzaper intraprendere un nuovo incarico professionale. Taormina ha anche rinunciato al ruolo di amministratore di Banca Credifarma.