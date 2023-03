Credem, CdA approva risultati 2022. Campani: guardiamo a futuro con fiducia

Credem

(Teleborsa) - Ildiha, confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 6 febbraio . In particolare, la banca emiliana ha ottenuto utile netto consolidato a 317 milioni di euro, dopo aver spesato oltre 60 milioni di euro di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà, in crescita del 23,4% su base annuale."Anche nel 2022 il Gruppo è stato in grado di crescere adattandosi velocemente al contesto incerto - ha dichiaratodi Credem - Questo è stato possibile grazie alla qualità delle nostre persone, alla loro abilità di fare squadra e al forte senso di appartenenza"."Gli eccellenti risultati raggiunti, ottenuti anche attraverso un'importante diversificazione dei ricavi, ci permettono di- ha aggiunto - Continueremo ad investire con decisione per sviluppare le nostre linee di business con l'obiettivo costante di generare valore sostenibile nel tempo puntando su un modello organizzativo reattivo e flessibile".Ilproposto è pari a 0,33 euro per azione, +10% rispetto all'anno scorso, per un ammontare complessivo di 112,3 milioni di euro. Sono oltre 340 milioni di euro quelli pagati negli ultimi cinque anni.