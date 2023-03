De' Longhi in rally, Equita consiglia "buy"

De' Longhi

big degli elettrodomestici

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 6,56%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta da Equita. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a "buy" dal precedente "hold". Alzato anche il target price a 26,80 euro da 23 e contro i 24,04 euro delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,28. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,52.