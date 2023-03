Gefran, utile 2022 in calo per costi dismissione. Dividendo di 0,40 euro

Gefran

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha chiuso il 2022 conpari a 134,4 milioni di euro, in crescita del 13,3% rispetto al 2021. Al netto dell'effetto positivo portato dalla variazione dei cambi, l'aumento ammonterebbe al 9,8%. L'è stato pari a 24,6 milioni di euro (pari al 18,3% dei ricavi), in crescita del 9,7%.Ilè stato pari a 10 milioni di euro, in diminuzione di 3,7 milioni di euro principalmente per la contabilizzazione degli effetti netti attesi dalla completa dismissione del business azionamenti avviata nel corso dell'anno.Laal 31 dicembre 2022 è positiva e pari a 24,3 milioni di euro, in miglioramento di 20,9 milioni rispetto alla fine del 2021. L'indebitamento finanziario netto è composto da disponibilità finanziarie a breve termine, pari a 32,7 milioni di euro, e da indebitamento a medio/lungo termine per 8,4 milioni di euro.Con riferimento all', Gefran rimane "" su "un'evoluzione positiva di ricavi e marginalità in virtù della focalizzazione del gruppo sui business in continuità (sensori ecomponenti per l’automazione), dell’innovazione di prodotto e dei piani di sviluppo commerciale previsti".Il CdA ha deliberato di proporre unpari a 0,40 euro per ciascuna azione. La cedola sarà pagata come segue: data stacco 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e in pagamento dal 10 maggio 2023.