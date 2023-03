REVO Insurance, premi in crescita del 70% nel 2022. Utile di 5,3 milioni

REVO Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 131,4 milioni di euro, in aumento del 69,5% rispetto all'esercizio 2021 (pari a 77,5 milioni). L'è stato pari a 5,3 milioni di euro, nonostante investimenti e costi, anche one-off, sostenuti per il lancio dell'iniziativa. L'è risultato pari a 10,8 milioni di euro. Confermata l'alta solidità patrimoniale, con unal 269,3%."Gliconfermano la capacità del nostro team di dare esecuzione al piano industriale comunicato al mercato ed evidenziano il modello di eccellenza tecnica che REVO rappresenta nel panorama assicurativo italiano, candidandosi al ruolo di player di riferimento nei rischi specialty e nei rischi parametrici, al fianco delle PMI e dei professionisti", ha commentato l'La società ha spiegato di averper il 2022, e di essere in attesa di autorizzazione da parte di IVASS ad operare nel ramo tutela legale, linea di business per la quale sono già state assunte le figure chiave che ne presidieranno lo sviluppo.