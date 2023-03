Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

Buzzi Unicem

Fineco

Banca Generali

DiaSorin

De' Longhi

Cembre

El.En

Alerion Clean Power

Acea

Fincantieri

Saras

Ascopiave

(Teleborsa) -, in attesa dell'apertura di Wall Street. A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora una volta i timori legati alle prospettive di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali e dall'evoluzione dello scenario geopolitico. Segnali di debolezza giungono dai derivati statunitensi, con gli addetti ai lavori che guardano all'appuntamento settimanale delle richieste di sussidio di disoccupazione negli USA.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.819,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,02%.Balza in alto lo, posizionandosi a +173 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,38%.tentenna, che cede lo 0,52%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,60%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,39%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,95% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 29.876 punti, ritracciando dello 0,93%.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,60%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,72%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,67%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,50%),(+1,68%),(+1,39%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.In perdita, che scende del 3,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,13%.Tra lepiù importanti:00:50: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,3%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,3%; preced. -0,8%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,4%)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 102,94K unità).