Banco BPM e Sace sostengono investimenti green di Faresin Formwork

(Teleborsa) -, azienda vicentina operante nel settore edile, ha ricevuto unerogatoe assistito dallaL’operazione è finalizzata all’e allain ottica green della, anche attraverso la realizzazione di une del, oltre ad investimenti in unche consentirà risparmi energetici e riduzione delle emissioni climalteranti.Questa operazione rientra nell’ambito della, nella qualea copertura di finanziamenti destinati a ridurre l'impatto ambientale ed avviare una trasformazione sostenibile. Il progetto punta al raggiungimento deglidell'agenda delle Nazioni Unite e, in particolare, alla mitigazione dei cambiamenti climatici.Fondata nel 1973 a Breganze in provincia di Vicenza,che produce. Nello specifico progetta, realizza, vende e noleggia casseforme e sistemi per la creazione di opere edilizie residenziali, non residenziali e infrastrutturali. A forte vocazione esportatrice, la società prevede una crescita trainata principalmente dall’aumento delle vendite all’estero (USA, Canada, Mozambico, Medio Oriente ed Etiopia)."La Banca e Sace hanno fortemente creduto nel progetto imprenditoriale e nella lunga e consolidata storia della famiglia Faresin, in particolare sulla capacità dell'azienda di innovarsi investendo nella sostenibilità, un valore che da sempre la caratterizza nelle azioni intraprese per la crescita del business", ha dichiarato, Responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord-Est di Banco BPM.