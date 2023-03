Wall Street in frazionale ribasso. Lavoro USA sopra stime

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

informatica

Intel

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance,

Walt Disney

Caterpillar

Intel

Constellation Energy

Vertex Pharmaceuticals

JD.com

Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr

CrowdStrike Holdings

Marvell Technology,

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, dopo il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano , molto migliore delle previsioni, che non ha inciso molto sul sentiment degli investitori.I riflettori restano puntati sul settore bancario dopo i cali della vigilia in scia alle difficoltà finanziarie della Silicon Valley Bank e il fallimento dell'istituto attivo nelle cripto-valute Silvergate . I due istituti statunitensi hanno dimensioni relativamente contenute, ma hanno grandi interconnessioni nell'ecosistema tech e delle startup.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,22%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.907 punti. Sulla parità il(-0,11%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(-0,19%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,47%) e(-0,45%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,41%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,45%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -3,18%.Resta vicino alla parità(-3,12%).Tra idel Nasdaq 100,(+1,77%),(+0,73%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,19%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 205K unità; preced. 504K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,4%; preced. 3,4%)13:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 6,4%)13:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,5%)13:30: Empire State Index (preced. -5,8 punti).