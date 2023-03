CIR, risultato netto 2022 in calo penalizzato da investimenti. Nessun dividendo

CIR

(Teleborsa) -, holding della famiglia De Benedetti quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 2.235,6 milioni di euro, in aumento del 13,9% rispetto al 2021, con dinamiche positive in entrambi i settori di attività (sociosanitario e componentistica auto), in netta ripresa dopo due esercizi fortemente influenzati dagli effetti della pandemia Covid-19.L'è ammontato a 295,7 milioni di eeuro, 13,2% dei ricavi (in calo dai 300,7 milioni nel 2021). Escludendo oneri/proventi non ricorrenti registrati nei due esercizi, l'EBITDA consolidato è aumentato del 5,4% rispetto a quello del 2021.Ilè stato pari a -0,2 milioni di euro, a fronte di un utile di 18 milioni nel 2021, penalizzato dai rendimenti del portafoglio degli investimenti finanziari, influenzati dall'andamento negativo dei mercati.Il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti di