Civitanavi, sale il flottante dopo esercizio di piano incentivazione dipendenti

Civitanavi Systems

(Teleborsa) - Ildi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, èdopo che è stato perfezionato il trasferimento di azioni della società a favore di alcuni suoi dipendenti a seguito dell'esercizio di un piano di incentivazione azionaria implementato dalla. La partecipazione di quest'ultima èIll'assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni di Civitanavi Systems Ltd rappresentative del 5,4% del capitale, con le opzioni che sono divenute integralmente esercitabili grazie alla quotazione di Civitanavi Systems. Ilcosì da prevedere il diritto di ricevere azioni della società quotata in sostituzione delle azioni di Civitanavi Systems Ltd.I dipendenti beneficiari del piano hanno esercitato integralmente i diritti, ottenendo in assegnazione 1.290.000 azioni per un, calcolato sul prezzo di chiusura di mercato al 31 gennaio 2023 pari a 3,45 euro per azione. La società è intervenuta in qualità di sostituto di imposta e per effetto di tale sostituzione il numero totale di azioni effettivamente trasferite ai dipendenti è stato pari a 694.703 complessivamente rappresentative del 2,26% di Civitanavi Systems.