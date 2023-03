Exprivia vince gara europea da 1,4 milioni per visualizzazione dati satellitari

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT,indetta dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) per la visualizzazione dei dati satellitari sui fenomeni del sistema terra. Il progetto avrà una durata di diciotto mesi e unLa gara si inserisce nell'ambito di, il programma europeo volto a creare un "gemello digitale" della Terraattraverso cui rappresentare con estrema precisione i cambiamenti climatici e l'impatto ambientale."I digital twins del programma europeo produrranno una grande mole di informazioni – commenta, Head of Aerospace & Defence Market Unit di Exprivia - che saranno rese disponibili a scienziati, studiosi e ricercatori attraverso la modalità di visualizzazione messa a punto da Exprivia per supportare gli utenti nella comprensione dei dati con una esperienza immersiva, al fine di accrescerne l'interpretazione e agevolare il processo decisionale di contrasto ai cambiamenti climatici".L'iniziativa vede Exprivia come capofila e coinvolge iCGI Italia e MEEO – Meteorological and Environmental Earth Observation, e ilFondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC).