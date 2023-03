Intesa Sanpaolo: parte la prima Elite Lounge del 2023, supporto a PMI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Prende il via, per il quinto anno consecutivo, una nuova edizione dell'di, la prima del 2023, destinata a celebrare i cinque anni di collaborazione tra il gruppo bancario ed, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 300 imprese d'eccellenza provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti.Il lancio di questaconferma ancora una volta il grande fermento e dinamismo che caratterizza l'imprenditoria italiana desiderosa di crescere nonostante le incertezze dell'attuale contesto macro-economico. Le piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo avranno l'opportunità di unirsi ale beneficiare anche di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia.Leprovengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell'economia nazionale tra cui la meccanica, la moda, l'agroalimentare, l'edilizia.