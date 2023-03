Pfizer acquisterà Seagen in un deal da 43 miliardi di dollari

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha, società di biotecnologia specializzata in farmaci antitumorali trasformativi, per 229 dollari in contanti per azione Seagen, ovvero un. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità l'operazione.Pfizer prevede disostanzialmente attraverso 31 miliardi di dollari di nuovo debito a lungo termine e il saldo da una combinazione di finanziamenti a breve termine e liquidità esistente."Pfizer sta impiegando le proprie risorse finanziarie per portare avanti la battaglia contro il cancro, una delle principali cause di morte in tutto il mondo con un impatto significativo sulla salute pubblica - ha affermatodi Pfizer. "L'e questa acquisizione rafforzerà la posizione di Pfizer in questo importante spazio e contribuirà in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi finanziari a breve e lungo termine di Pfizer", ha aggiunto.Seagen prevede di generare circa 2,2 miliardi di dollari di entrate nel 2023, pari al 12% di crescita anno su anno, dai suoi quattro farmaci in-line, royalties e accordi di collaborazione e licenza. Pfizer ritiene che Seagen potrebbe, con una potenziale crescita significativa oltre il 2030.