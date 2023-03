Valsoia, ricavi 2022 superano 101 milioni di euro. Margini sotto pressione

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 101,32 milioni di euro, in incremento dell'11,4% rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente. Gli aumenti di listino e la gestione caratteristica hanno solo parzialmente compensato, in linea con le attese del management, gli extra costi sui volumi a parità di perimetro. L'è risultato pertanto pari a 12,4 milioni di euro, in calo del 5,8% rispetto all'esercizio precedente, registrando unpari al 12,3% (14,5% nell'esercizio 2021).L'è stato pari a 7,97 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente dell'8,3%. Hanno contribuito i proventi finanziari derivanti da investimenti in titoli di debito dello Stato italiano (BTP Italia Giu30), con scadenza al 2030, acquistati a difesa del potere di acquisto di una parte della liquidità disponibile stante la forte crescita della inflazione nel 2022."Siamo soddisfatti per il buon andamento dei ricavi nell'anno 2022 in crescita per entrambe le Divisioni, Food Salutistico (+11,6%) e Food Tradizionale (+15,2%) - ha commentato il- Anche le vendite all'estero hanno evidenziato un ottimo risultato (+27,5%) con una forte accelerazione rispetto alle crescite già importanti degli anni precedenti"."In unnegli approvvigionamenti e da una rilevante crescita dei costi che ha frenato l'EBITDA, la società ha confermato la sua eccellente posizione finanziaria netta (27,1 milioni di euro) unitamente ad un utile netto di esercizio in crescita +8,3%", ha aggiunto.Alla data del 31 dicembre 2022 larettificata risulta pari a circa 27,1 milioni di euro in crescita di oltre 1,7 milioni di euro rispetto a quella di inizio esercizio.Il CdA ha proposto undi 0,38 euro per azione, con i dividendi che saranno messi in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date l’8 maggio 2023.