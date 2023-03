Aci Europe, risultati azione per il clima negli aeroporti in Europa superano tutte le aspettative

(Teleborsa) - Grandi progressi nel taglio delledida parte degli aeroporti europei. È quanto è emerso della relazione annuale. Nato in Europa nel 2009, il programma ha costantemente registrato una forte crescita della partecipazione deglianno dopo anno. Nel periodo coperto dal Rapporto appena pubblicato, gli aeroporti europei hanno overperformato nel fattore dicon un aumento del 32% del numero di partecipanti, raggiungendo 204 aeroporti accreditati alla termine dell'anno del programma (maggio 2021-maggio 2022).Nel calcolo rientranodi tutte le dimensioni, profili e posizioni, inclusi hub internazionali trafficati, come Londra-Heathrow, Parigi-CDG e Istanbul; quasi tutti gli aeroporti che servono le capitali europee, tra cui Lubiana, Zagabria, Madrid, Bruxelles, Oslo e Bucarest; fino agli aeroporti più piccoli, regionali e di aviazione d'affari, tra cui Montpellier, Stoccarda e Farnborough. Questo slancio nell'azione per ilper il settore aeroportuale è accelerato nonostante i progressi siano stati ostacolati della ripresa COVID-19 nella regione europea durante il periodo considerato.Gli aeroporti insono anche in cima alla classifica del maggior numero di aeroporti con i livelli di accreditamento più avanzati – Livelli 3+ (Neutralità) e 4/4+ (Trasformazione/Transizione), condella regione che hanno ottenuto laa questi livelli sugli 89 a livello globale. Questi livelli richiedono agli aeroporti di allineare la loro traiettoria di gestione e riduzione del carbonio con gli obiettivi dell', secondo cui il riscaldamento globale dovrebbe essere limitato al di sotto di 2°C e idealmente a 1,5°C.Gli aeroporti europei hanno superato la media globale anche in termini di prestazioni in termini di, registrando una riduzione del -11,9% delle emissioni di CO2 Scope 1 e 2 rispetto al tasso di riduzione globale del -8,1%. La riduzione complessiva ottenuta è stata pari a -242.626 tonnellate di CO2.“È importante che tutte le parti dell'economia agiscano per affrontare il cambiamento climatico e ridurre le proprie emissioni. Accogliamo con favore il fatto che gli aeroporti siano proattivi nel ridurre le proprie emissioni – ha commentatodirettore generale, DG Azione per il clima, Commissione europea –. Gli aeroporti che agiscono per ridurre i loro impatti climatici stanno mostrando un'azione eccezionale dal loro posto all'interno di un settore che diventerà sempre più visibile in termini di impatti sul cambiamento climatico. Airport Carbon Accreditation, facendo in modo che gli aeroporti si facciano strada attraverso più livelli di certificazione, riunisce gli sforzi individuali e porta a una significativa riduzione effettiva delle emissioni collettivamente. Il programma ha avuto un effetto di leadership, poiché anche le compagnie aeree, i controllori del traffico aereo, i rivenditori, i passeggeri, i trasporti di superficie e altre società negli aeroporti sono ora coinvolti per ridurre le loro emissioni climatiche a terra. Mi congratulo conper lo slancio raggiunto: un'iniziativa credibile sul cambiamento climatico guidata dall'industria che è iniziata in Europa e che ora si è espansa per portare un'azione più ampia dagli aeroporti di tutto il mondo"., direttore generale di ACI EUROPE, ha dichiarato: “In un contesto stimolante di ripresa COVID-19 stop-start e ambiente operativo volatile, sono lieto dello slancio in corso per l'azione per il clima aeroportuale dimostrato dai risultati pubblicati oggi. Gli aeroporti europei sono leader nella gestione del carbonio a livello globale, e non lasciano nulla di intentato nello sforzo di liberare le loro infrastrutture e operazioni dal carbonio, in linea con gli obiettivi climatici globali e l'ambiziosa agenda sul clima guidata dall'UE".