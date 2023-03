Cembre, utile 2022 sale a 31,9 milioni. Dividendo di 1,40 euro

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso ilconconsolidati in crescita del 19,2% a 198,8 milioni di euro. Ilconsolidato, pari a 54,6 milioni di euro e corrispondente al 27,5% dei ricavi delle vendite, è salito del 19,7%. Ilconsolidato è stato pari a 31,9 milioni di euro (+26,1%).Laconsolidata è passata da un saldo positivo di 20,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 a un saldo positivo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022.Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 1,40 euro per ognuna delle azioni in circolazione, secondo il seguente calendario: data di stacco 8 maggio 2023; data di legittimazione al pagamento 9 maggio 2023 (record date) e data di pagamento 10 maggio 2023."Le vendite progressive del gruppo nei primi due mesi del 2023 sono risultate in crescita del 20,1%, pari a 36,3 milioni di euro - ha commentato l'- Si può stimare che il fatturato consolidato del gruppo Cembre nell'e si prevede un risultato economico positivo"."La posizione finanziaria è solida, al 31 dicembre 2022 era positiva per 14,6 milioni di euro, e anche al 28 febbraio 2023 si mantiene positiva per 14,8 milioni di euro - ha aggiunto - All'assemblea verrà proposto un dividendo di 1,40 euro (il dividendo sull'utile 2021 è stato pari a 1,20 euro per azione); ilcorrisponde alconsolidato".