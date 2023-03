Fondazione CRT annuncia bilancio record: attivo 2022 a 127,2 milioni

(Teleborsa) -, che chiude l'esercizio 2022 con undi euro (+42,6% rispetto agli 89,2 milioni del 2021). Si tratta del bilancio, nonché uno dei più brillanti di tutta la sua storia dal 1991 a oggi.balzata a(+73,4% rispetto ai 328 a fine 2021) edi euro (+13% sul 2021). La gestione del patrimonio è stata caratterizzata nel 2022 dall’operazione straordinaria che ha portato al: la Fondazione ha aderito all’OPA per l’intera quota in portafoglio, pari al 4,54% del capitale, con reinvestimento del 3% nella holding Schemaquarantadue e monetizzazione della restante parte.salgono a 196,5 milioni (+73% rispetto ai 113,6 del 2021), grazie all’incremento del 30% dei dividendi e proventi assimilati, che ammontano complessivamente a 108,4 milioni di euro (83,5 nel 2021), ed al brillante risultato dell’attività di negoziazione, salita a 202,4 milioni (26,4 nel 2021).Il documento è stato approvato stamani all’unanimità dalguidato dal Presidentee sarà sottoposto all’esame delnel mese di aprile"Sono orgoglioso di questo bilancio davvero straordinario, che rappresenta il punto di eccellenza dei miei sei anni alla guida della Fondazione", afferma il Presidente, che mette il punto sull'importanza della condivisione delle scelte strategiche e sul lavoro di squadra."La Fondazione CRT riparte da qui - afferma - pienamente consapevole delle proprie responsabilità e del proprio ruolo a sostegno della crescita e dello sviluppo del territorio, per affrontare e vincere, insieme alle istituzioni, al Terzo Settore e al mondo produttivo, le sfide della transizione sociale, ecologico-energetica e digitale”.Il Segretario Generalesottolinea che il risultato "conferma l'efficacia della strategia perseguita nella gestione degli asset in portafoglio della Fondazione CRT, in un anno coronato anche dal successo dell’operazione Atlantia e dal ritorno della partecipazione nella banca conferitaria su valori plusvalenti, pur in un contesto internazionale ancora caratterizzato da una marcata incertezza del quadro globale".In uno scenario globale segnato damolte incertezze e tensioni geopolitiche , gli ottimi risultati di bilancio consolidano ulteriormente la posizione patrimoniale della Fondazione, che può quindi2023, rendendo possibili circa 1.400 progetti in molteplici ambiti: dall recupero e la valorizzazione dei beni artistici, architettonici, paesaggistici al lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca scientifica e tecnologica, lsenza dimenticare il rafforzamento delle competenze anche digitali, l’investimento sui giovani talenti, il contrasto della povertà educativa minorile.Grazie alla ampia dotazione sono stati anche effettuatialle riserve patrimoniali: 25,4 milioni (17,8 nel 2021) alla riserva obbligatoria e 19,1 milioni (13,4 nel 2021) alla riserva per l’integrità del patrimonio, 5,5 milioni (2,3 nel 2021) al Fondo nazionale per il volontariato ed èper le iniziative comuni istituito dall’Acri. Con l’accantonamento di 1 milione al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, quest’ultimo si attesta a 157,5 milioni, in linea con il 2021, e corrisponde a circa tre annualità erogative.