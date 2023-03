Lottomatica prevede pay-out del 30% post quotazione su Euronext Milan

(Teleborsa) -, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, prevede undell'utile netto rettificato dopo la quotazione su Euronext Milan. L'intenzione di ritornare a Piazza Affari è stata ufficializzata il mese scorso e oggi la società ha ribadito che la quotazione e la sua tempistica saranno soggette: alle condizioni di mercato, all'ammissione da parte di Borsa Italiana; e all'autorizzazione della CONSOB.Il gruppo prevede di raggiungere, nell', ricavi da 1.570 a 1.670 milioni di euro e un EBITDA di 550-570 milioni di euro, con un EBITDA Online di almeno 275 milioni di euro.Neisono stati di circa 281 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2022 (un aumento del 16% pro forma per l'acquisizione di Betflag). L'è stato di circa 104 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2022 (in aumento del 18% pro forma per l'acquisizione di Betflag)Lesi sono assestate a 4,8 miliardi di euro, un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022 (un aumento pro forma del 20% per l'acquisizione di Betflag).