Orsero, utile 2022 balza a 36,9 milioni. Dividendo aumentato

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha chiuso il 2022 conpari a circa 1.196,3 milioni di euro, in aumento di circa l'11,8% rispetto all'esercizio 2021, con una crescita che ha riguardato sia la BU Distribuzione (+9,1%) che, in maniera più rilevante, la BU Shipping (+37,2%). L', pari a 76,1 milioni, evidenzia un incremento del 43,7%, con unpari al 6,36%, in aumento di 141 bps rispetto al 2021. L'evidenzia un risultato positivo di 36,9 milioni, in incremento del 93,5%."Con l'esercizio 2022 abbiamo raggiunto un importante traguardo in termini di ricavi, realizzando 1,2 miliardi, con un EBITDA Margin particolarmente brillante - ha commentato- Tali risultati ci hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra posizione finanziaria netta e consolidare la struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo rendendola pronta ad effettuare le importanti acquisizioni in Francia perfezionate a inizio gennaio"."In considerazione di questi risultati e degli impegni legati alle acquisizioni, abbiamo comunque valutato di proporre all'assemblea degli azionisti unnell’ottica di coniugare la volontà di remunerare correttamente gli azionisti con il rispetto delle strategie di crescita del gruppo recentemente implementate e gli impegni finanziari che ne conseguono", ha aggiunto.Laè pari a 67,4 milioni al 31 dicembre 2022, rispetto a 84,3 milioni al 31 dicembre 2021, dei quali le passività IFRS 16 sono pari a 41,6 milioni (39,1 milioni nel 2021). Il miglioramento è frutto della generazione di cassa derivante dall'attività operativa per circa 54,9 milioni, bilanciata principalmente da investimenti operativi per circa 14 milioni, maggiori diritti d'uso IFRS 16 pari a 15,4 milioni, oltre a dividendi per 5,2 milioni e a riacquisto di azioni per 2,2 milioni.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti unordinario di 0,35 euro per azione (+46,7% sul 2021). È previsto che lo stacco della cedola venga effettuato l'8 maggio 2023, con record date il 9 maggio 2023 e pagamento a partire dal 10 maggio 2023.