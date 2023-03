B20 India: Autostrade per l'Italia tra aziende del "Partnership Summit"

(Teleborsa) - In occasione degli eventi G/B20 India,ha preso parte alla ventottesima edizione del, organizzata dalla Confederation of Indian Industry (CII). La convention - giunta oggi alla sua terza e ultima giornata - ha l’obiettivo di incrementare lae riunisce complessivamente oltre 100 nazioni e 7000 partecipanti, appartenenti al panorama istituzionale, industriale e della società civile.afferma, Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l'Italia - il settore privato può dare un contributo rilevante, implementando piani strategici basati su Responsible Business Conduct, Gender Equality e Greener Product/Services, in linea con quanto stiamo già facendo in Autostrade per l’Italia, con i nostri programmi volti a supportare Sicurezza, Sostenibilità e Legalità. L’orizzonte degli accordi multilaterali richiede inderogabilmente un’assunzione di responsabilità trasversale, che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”.Autostrade per l’Italia - si legge nella nota - "ha di recente incrementato la sua partecipazione al B20 India, attraverso la presenza dei suoionfrontandosi con le aziende più rilevanti nel panorama globale".