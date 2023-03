Banche in caduta libera su caso Credit Suisse

Unicredit

(Teleborsa) - Altra giornata drammatica per i, che va a fondo sui mercati internazionali, ma risulta particolarmente penalizzante per la Borsa di Miano, dove il peso del comparto è preponderante nell'indice delle blue-chips. L'indicerisultando uno dei peggiori in Europa dopo Londra, mentre l'indice di settoreA penalizzare il comparto, già colpito psicologicamente, sta contribuendo il, dopo che il maggior azionista, laall'Istituto elvetico in affanno e dopo che il revisore dei conticirca le debolezze strutturali della banca. Il maggior impatto di questa vicenda sull'Europa sta mandando in tilt i mercati con Credit Suisse che fa segnare una perdita del 30%.E così,edscivolano di circa il 7%,del 5%,del 5,85%. Non va meglio nel resto d'Europa doveaffondano di quasi 8 punti, mentrea Parigi lascia sul parterre oltre il 10% eil 9,8%.