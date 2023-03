ENAV, utile 2022 sale a 104,5 milioni. Dividendo di 0,1967 euro

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 944,3 milioni di euro, in aumento del 12,9% rispetto al 2021. I ricavi da attività operativa si attestano a 921 milioni di euro, in crescita dell'82,6% rispetto al 2021 per effetto del maggior traffico aereo gestito, in particolare durante il periodo estivo. Il, espresso in unità di servizio, è cresciuto del 65,3% rispetto al 2021.L'si attesta a 272,2 milioni di euro, in crescita del 22,4% rispetto al 2021. L'nel 2022 è pari a 28,8%. L'nel 2022 è di 104,5 milioni di euro e mostra un aumento del 33,9% rispetto al 2021."Il 2022 è stato un anno decisivo per il mercato del trasporto aereo e conferma la piena ripresa dei voli e la voglia di viaggiare delle persone, che tornano a spostarsi anche all’estero, come dimostra la crescita dei volumi dei voli internazionali - ha commentato l'- Siamo molto soddisfatti dei significativi risultati economico-finanziari raggiunti ma lo siamo ancor di più perché, nel 2022, abbiamo dato"."Con l'inaugurazione a Brindisi della prima torre di controllo digitale gestita da remoto e o l'implementazione di nuove piattaforme è infatti iniziata una nuova era di trasformazione nelle modalità di erogazione del servizio di controllo del traffico aereo, che avrà impatti positivi sia sul settore sia sull’indotto dei territori, garantendo crescita economica e servizi sempre più efficienti - ha aggiunto - I rgrazie alle sinergie tra le società del gruppo".L'al 31 dicembre 2022 presenta un saldo di 407,8 milioni di euro in miglioramento di 75,7 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2021.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di distribuire unrelativo al 2022 pari a 106,4 milioni di euro corrispondenti a 0,1967 euro per azione. Il CdA ha proposto altresì di porre in pagamento l’indicato dividendo il 25 ottobre 2023 con data stacco cedola il 23 ottobre 2023 e record date il 24 ottobre 2023.PerENAVun traffico di rotta pari a 10,3 milioni di unità di servizio e di registrare ricavi totali in crescita low-single digit rispetto al 2022, che comprendono ricavi da mercato non regolamentato in crescita high-single digit rispetto al 2022. È inoltre atteso un EBITDA anch'esso in crescita low-to-mid-single digit rispetto al 2022. Gli investimenti nel 2023 sono attesi a circa 100 milioni di euro.