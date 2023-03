Enel X e MIDAC insieme per sviluppare impianto riciclo batterie al litio

(Teleborsa) -hanno avviato le attività di ricerca e sviluppo per realizzare in Italia ilper veicoli elettrici, sistemi industriali e sistemi stazionari. Si stima infatti che,, si raggiungano leal litio da riciclare.L’iniziativa condottaitaliani ed europei, tra cui, rientra nell’ambito delsulle batterie, e ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di unae in linea con il paradigma della circolarità."Siamo orgogliosi di essere partner di questo sfidante e strategico progetto finalizzato a creare una filiera europea delle batterie", dichiara, Responsabile di Enel X, segnalando che il progetto "permetterà di creare nuovi mercati e nuove opportunità di crescita per le aziende"."Stiamo sviluppando ed investendo in processi di riciclo innovativi per sostenere la filiera italiana ed europea delle batterie al litio e poter fornire il nostro contributo alla transizione energetica", dichiara il Presidente di MIDAC, spiegando "partiremo dal riciclo per arrivare alle celle, i nostri impianti sorgeranno in Italia per rafforzare la presenza Italiana nel comparto delle batterie e creare posti di lavoro e sviluppo in tutto il territorio nazionale".Il progetto prevede che Enel X e MIDAC svolganoper la realizzazione dell’impianto, ciascuna nel proprio ambito di competenza, sviluppando un modello virtuoso improntato alla circolarità che consentirà di, limitando l’estrazione di minerali e riducendo costi e impatti ambientali del processo. In particolare,si occuperà diautomatico delle batterie al litio ed il loro processo di riciclo;di riciclo al litio, inizialmente in una dimensione in scala pilota, e successivamente realizzerà un impianto industriale con una capacità di almeno 10.000 tonnellate all’anno.